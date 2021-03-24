Тюменцев с диагнозом глаукома приглашают посетить Школу здоровья

Фото: пресс-служба Областного офтальмологического диспансера

Школа глаукомы состоится 26 марта в Областном офтальмологическом диспансере. На встречу приглашают пациентов с впервые выявленной глаукомой, а также всех желающих с данным диагнозом, проживающих с ними родственников и тех, кто находится в зоне риска по наследственности и другим хроническим заболеваниям.

Школа здоровья в этом месяце приурочена к Всемирному дню борьбы с глаукомой, который отмечали 6 марта. В рамках занятий врачи-офтальмологи расскажут, в чем суть заболевания, почему с таким диагнозом важно регулярно наблюдаться у специалиста, посещать контрольные осмотры, принимать назначенное лечение, контролировать свой образ жизни.

Слушатели узнают о факторах риска к развитию глаукомы, как распознать болезнь, какие существуют способы диагностики и лечения, какие возможности представлены в Областном офтальмологическом диспансере, а также задать интересующие вопросы.

Глаукома – это хроническое прогрессирующее заболевание, которое приводит к необратимому снижению зрения, а в тяжелых случаях – к слепоте. Опасность его заключается в том, что пациенты обычно не чувствуют, как болезнь начинается и развивается. Тем не менее, существуют современные методики диагностики и лечения глаукомы, которые позволяют стабилизировать состояние и сохранить зрение.

"В диспансере созданы условия для полного ведения пациента с таким диагнозом: от выявления до проведения консервативного, лазерного, хирургического или комбинированного лечения и дальнейшего контроля. Как выстроить образ жизни с таким диагнозом, какие существуют препараты и виды оперативного лечения, что происходит после – об этом и не только мы рассказываем посетителям Школы глаукомы", - рассказала заведующая отделением глаукомы Областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог высшей категории, к.м.н. Светлана Шатских.

Школа глаукомы начнется в 15:00 в конференц-зале Областного офтальмологического диспансера по адресу: ул. Холодильная, 118, к.1 (5 этаж). Участникам необходимо соблюдать социальную дистанцию и надевать медицинскую маску!

Подробнее о Школах здоровья можно узнать у операторов единого контакт-центра диспансера по телефону: +7 (3452) 50-37-44.