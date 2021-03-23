Осуждены двое тюменцев, устроивших нарколабораторию на даче

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении двух 23-летних тюменцев. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере). Также один из них осужден по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

В ноябре 2019 года молодые люди решили заняться производством мефедрона для его сбыта через интернет-магазин. Мужчины приобрели инструкцию, химические вещества и лабораторное оборудование для производства наркотика. Для этих же целей они арендовали дом в СНТ "Дорожник".

Вскоре об этом стало известно сотрудникам полиции, утром 17 апреля 2020 года наркодельцы были задержаны. В арендованном доме, в автомобиле одного из сообщников, а также по месту жительства было изъято более 1,8 кг мефедрона.

Суд назначил подсудимым 8 лет и 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.