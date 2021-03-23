В Тюмени в выходные развернется "Славянский базар"

Фестиваль славянской культуры состоится в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная 1а) 27-28 марта. На "Славянском базаре" гостей ждут народные забавы, танцы, угощения, мастер-классы и выставки, сообщают организаторы.

Фестиваль "Славянский базар" откроется в 10:00 в эту субботу. На мероприятии гости смогут познакомиться с кукольной композицией "Барышни прошлого века", а также с выставкой народных игрушек, где будут представлены работы Святослава Шитова и Марины Заватской.

Хороводно-игровую программу для детей проведут Алена Дружинина и Катя Заватская. Взрослые и дети смогут попробовать себя в ткачестве на настольном станке, в плетении из рогоза и корзинки лозы, росписи тюменской игрушки. На мастер-классе "Подготовка к вечорке" девицы займутся супрядками – так называется совместное рукоделие в период поста.

Вечорку и мастер-классы по русским бытовым танцам проведет ведущий этнохореограф России Галина Емельянова. Посетителей "Водника" будут учить расписывать пасхальные яйца, ткать на настольном станке. А банщик Александр Ларионов преподаст основы русской бани и правильного парения.

"Очень ждем каждого из вас, потому что настоящий праздник случается только тогда, когда встречаются друзья и делятся своим творчеством, мастерством, радостью встреч и теплом своих рук и сердец. И вроде делятся, а тепло и радость при этом только умножаются!" – зазывают на фестиваль организаторы.

Подробнее ознакомиться с расписанием фестиваля "Славянский базар – 2021" можно здесь.