В Тюменскую область поступила вакцина от клещевого энцефалита

В Тюменскую область поступили 110 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита для взрослых и детей, они уже распределяются по районам. Средства на покупку препарата были выделены из областного бюджета.

Бесплатная вакцинация и ревакцинация в некоторых районах области уже началась. Как и несколько последних лет, прежде всего медики прививают так называемую "группу риска" по эпидпоказаниям: сотрудников бюджетных и муниципальных организаций, чья работа связана с риском заражений – с лесом, почвой. Вакцинация групп риска осуществляется в медицинских организациях по месту прикрепления.

Вакцинация является самым эффективным способом специфической защиты от клещевого энцефалита. Схема иммунизации от клещевого энцефалита состоит из трех доз, которые вводятся по определенной схеме, согласно инструкции по применению препарата. Ревакцинация проводится каждые три года. После стандартного первичного курса из трех прививок иммунитет сохраняется в течение трех лет.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения иммунизацию против клещевого энцефалита можно осуществлять в течение всего года. Конечно, ставить прививки предпочтительнее начинать заблаговременно (осенью) с интервалом в три–семь месяцев между первыми прививками. Ревакцинацию делают через год после второй прививки. Но для тех, кто не успел привиться осенью, возможно применение экстренной схемы вакцинации, которая проводится весной непосредственно перед началом эпидсезона, в марте-апреле.

Поскольку Тюменская область является территорией с высоким уровнем распространения клещей, специалисты советуют сделать прививку тем, кто не попадает в "группу риска". Население, не относящееся к группам риска, может вакцинироваться за счет собственных средств.