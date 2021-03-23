В ТИУ откроются направления "Публичная политика" и "Горное дело"

Тюменский индустриальный университет на первый курс 2021/22 гг. готов принять 6741 обучающегося, 2643 места будут бюджетными. Об этом рассказал руководитель приемной комиссии ТИУ Василий Шитый на Дне открытых дверей 20 марта. По программам высшего образования количество бюджетных мест увеличилось на 297.

Поступающих ждет новый вид конкурса – многопрофильный. Абитуриент сможет предоставить на свой выбор один из результатов ЕГЭ. Например, при поступлении на направление "Нефтегазовое дело" он обязательно сдает математику и русский язык, а третий предмет выбирает самостоятельно, это может быть физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Институт транспорта в этом году открывает новую инженерную программу специалитета "Автомобильная техника в транспортных технологиях".

Новое направление магистратуры "Биотехнические системы и технологии" открывается в Институте геологии и нефтегазодобычи. Направление ориентировано на подготовку разработчиков интеллектуальной биомедицинской техники, её сервисное обслуживание и эксплуатацию.

Политтехнологов начнут готовить в Институте сервиса и отраслевого управления на кафедре Маркетинга и муниципального управления. Поступивших на новое направление бакалавриата "Публичная политика и социальные науки" научат пиару и формированию имиджа, проведению избирательных кампаний, выстраиванию отношений бизнеса и власти, власти и населения.

Относительно новое направление подготовки бакалавриата в Институте архитектуры и дизайна – "Ландшафтная архитектура", набор идет третий год.

"Творческих вступительных испытаний по данному направлению не предусмотрено, поэтому если абитуриент не умеет рисовать, но видит себя в творческой и инженерной профессии, то ландшафтная архитектура ему подойдет. Сдавать нужно профильную математику, русский язык и по выбору физику или информатику", – рассказала специалист АРХИД Юлия Нестерова.

Больше всего план приема увеличен в Институте дополнительного и дистанционного образования и Высшей инженерной школе EG.

Лидером по количеству приема не первый год становится Строительный институт. В 2021 году на направление "Строительство" в ТИУ набирают 750 первокурсников, из них 735 – на бюджетные места на направления "Информационные системы и технологии", "Строительство уникальных зданий и сооружений", "Строительство автомобильных дорог и аэродромов". В этом году открывается программа магистратуры для заочников "Производство и контроль строительных конструкций и изделий".

Приемная комиссия ТИУ начнет принимать документы с 14 мая. Их можно представить лично, по почте, в электронной форме посредством информационной системы университета или единого портала государственных услуг.