Начальник тюменской Росгвардии встретился с семьями погибших сотрудников

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

В преддверии Дня войск национальной гвардии, который ежегодно отмечается 27 марта, начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин встретился с семьями сотрудников войск правопорядка, погибших при исполнении служебного долга.

На мероприятии также присутствовали заместитель начальника по работе с личным составом полковник Михаил Катаргин, руководители и командиры подразделений ведомства, первый командир тюменского ОМОН кавалер ордена Мужества ветеран службы полковник милиции в отставке Валерий Бровкин.

За круглым столом собрались матери и вдовы погибших правоохранителей — подполковника милиции Юрия Фирсова, капитана полиции Виктора Тимофеева, старшины милиции Сабита Баспанова, старшего сержанта милиции Виктора Анцупова, сержантов милиции Николая Зуева и Евгения Степанчука.

Присутствующие за чашечкой чая вспомнили ушедших героев, поделились новостями и обсудили вопросы социально-бытовой сферы, организации медицинского обеспечения, оздоровительного отдыха и другие.

Обращаясь к гостям, Евгений Федоткин отметил, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии бережно хранят светлую память о боевых товарищах, которые ценной своей жизни исполнили служебный долг. Росгвардейцы и ветераны посещают места захоронения, регулярно навещают семьи героев и всегда готовы оказать им необходимую помощь и поддержку.