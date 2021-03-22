Депутаты Тюменской гордумы продолжают выступать в роли волонтеров и наставников

Заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов в рамках волонтерской деятельности депутатов побывал в гостях у Камиля Якина и вручил маленькому тюменцу подарки.

Несмотря на недуг, мальчик занимается плаванием, увлекается творчеством и участвует в турнирах по спортивным инклюзивным настольным играм. Отметим, что у Камиля есть достойный пример для подражания — его прадедушка Хабибулла Хайруллович Якин — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью "За отвагу".

В послевоенное время он трудился сельским учителем. В 1995 году за большой личный вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие ветеранского движения Хабибулле Хайрулловичу присвоено звание "Почетный гражданин города Тюмени".

Дмитрий Осипов пожелал Камилю всегда позитивно смотреть на мир, продолжать добиваться побед в спорте и реализоваться в творчестве.

Депутат Наталья Проскурякова выступила в роли наставника и провела мастер-класс для старшеклассников 25-й школы. Она убеждена, что личное стратегическое планирование закладывает основные решения и действия, которые формируют уверенность в себе, в правильности поступков и выбранного пути.

"Поначалу я не задумывалась о важности планирования и описания глобальных целей, — рассказала ребятам депутат. — А потом поняла, что можно не достичь своих целей, даже если планы будут верными, а расчеты точными. Не видя больших целей, вы будете выбирать задачи, которые не ведут к ним. Очень важно сначала определить глобальные цели, думать о том, чего хочешь достичь в жизни, а уже затем приступать к задачам менее масштабным".

Добавим, что мастер-класс проходил в рамках проекта "Стратегия жизни".