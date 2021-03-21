Тюменцы выбирают направления для летнего отпуска

Жители Тюменской области начинают планировать отпуска. Из-за некоторых ограничений приходится выбирать из стран, которые открыли въезд для иностранцев. В числе них - Бразилия, Греция, Грузия, Доминикана, Египет, Кипр и Куба.

"Затруднительно делать прогнозы по зонам отдыха. Если ситуация с пандемией будет идти на спад, то открыть границы может любая страна. Если говорить о стоимости отдыха, то цена зависит от категории отеля. Если страны разрешат въезд, то цены должны быть адекватными, приемлемыми для горожан и оставаться на примерно прошлогоднем уровне. В противном случае, Турция в цене немного подрастет", - поделилась туроператор Юлия Попова.

Эксперты рекомендуют тюменцам рассмотреть не только классические варианты с песком и пальмами и “все включено”, но и регионы восточной Европы - Хорватию, Черногорию и Чехию. Эти страны подойдут для любителей аутентичных городских фасадов и оздоровительных процедур, пишет "Мегатюмень".