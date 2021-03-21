Тюменским школьникам напомнят о безопасном поведении на дорогах

Сотрудники ГИБДД Тюменской области проведут профилактические мероприятия по дорожной безопасности детей во время весенних школьных каникул. Родителям рекомендуют в это время внимательнее относиться к вопросам дорожной безопасности детей и нахождения их на проезжей части без присмотра.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, на федеральных автодорогах усилят контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей. В этом году автоинспекторы привлекли к административной ответственности более 1,5 тыс. водителей за нарушение этих правил.

В преддверии весенних каникул сотрудники ГИБДД во всех городах и районах региона в утренние часы несут службу у детских садов и школ. Ежедневно они выявляли от 30 до 70 нарушителей, которые перевозят детей без удерживающих устройств и ремней безопасности.

Обеспечивать детскую дорожную безопасность на каникулах автоинспекторам помогут "родительские патрули" из числа активных родителей, юные инспекторы движения и волонтеры, которые проведут акции и мероприятия у перекрестков, пешеходных переходов, на парковках у торговых центров.

