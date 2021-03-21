Школьница из Голышманово прошла во второй тур всероссийского художественного конкурса

Юная голышмановская художница Елизавета Бородина прошла во второй тур Всероссийского конкурса детского художественного творчества "Князь Александр Невский - полководец, политик, Святой", посвящённого 800-летию со дня его рождения. Ее графический рисунок "За Великий Новгород" набрал самый высокий балл среди учащихся школ искусств Тюменской области.

"Тема конкурса заинтересовала меня, собираюсь сдавать экзамен по истории, решила, что дополнительные знания не помешают. С графическими материалами работаю уверенно, в этот раз использовала перо и тушь. Такие рисунки смотрятся очень выразительно. Конечно, выбранная техника требует кропотливого труда, чтобы добиться эффекта пространства, глубины и объёма изображения", - поделилась школьница.

15-летняя художница готовилась к конкурсу серьёзно: сначала подыскивала картинки, которые называются референсы, для детализации. Предварительно делала несколько набросков для композиции. Образ Александра Невского списала с фотографии актёра из одноимённого фильма. Фигуру князя изобразила на коне на фоне Нижнего Новгорода. На картине он осенил себя крестным знамением перед выходом в военный поход.

"Рада, что члены жюри высоко оценили мою работу. Я легко иду на конкурсы, потому что не боюсь проигрывать, получаю разный опыт", - добавила она.

Лиза Бородина поступила в Голышмановскую школу искусств в восемь лет. Помнит, что на своём первом рисунке изобразила радугу. В детстве она любила с папой рисовать животных. Её дедушка тоже обладал художественными способностями. Девушка много занимается самостоятельно дома: рисует натюрморты, пейзажи, портреты в графике, любит пользоваться акварелью. Елизавета собирается продолжить художественное образование в колледже или институте, склоняется к архитектуре. Мечтает спроектировать и построить здание компании современного формата в виде множества геометрических фигур, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Педагог Светлана Лебедева отмечает, что у ученицы уже сложился свой стиль рисунка. Она сильна и в графике, и в живописи. Сейчас Елизавета Бородина проходит предпрофессиональную программу, обучаясь в третьем классе художественного отделения.

Итоги Всероссийского конкурса детского художественного творчества "Князь Александр Невский - полководец, политик, Святой" подведут в мае.