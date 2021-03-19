В Тюмени стартует неделя детской и юношеской книги

В конце марта в России проходит ежегодная "Неделя детской и юношеской книги". По традиции тюменские библиотеки присоединяются к празднику. Главной целью недели детской и юношеской книги неизменно является приобщение детей и подростков к чтению.

Самых маленьких читателей в рамках недели ждут встречи с любимыми сказочными героями: 19 марта в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) в 11.00 на театрализованном представлении "Проделки Шапокляк" (к 55-летию книги Э.Успенского "Крокодил Гена и его друзья"), в 10.20 и 11.00 на литературной игре "Сказочная страничка" в Центре семейного чтения имени А.С.Пушкина (ул. Газовиков 30/1), 23 марта в 10.30 на литературной викторине "В гостях у сказки" в Детской библиотеке №5 (ул. Карла Маркса, 108).

Книжный праздник неизменно знакомит читателей с творчеством тюменских авторов. 19 марта в 12.00 ребят приглашают стать гостями литературного праздника по книге В. Крапивина "Летящие сказки" – "Путешествие на ковре-самолёте в сказочную страну" (Центральная детская библиотека, ул. Харьковская, 48/2). В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского 51/3) 19 марта 2021 в 12.30 состоится творческая встреча с поэтом А. Марковой. Антонина Юрьевна расскажет о себе, прочтет свои стихи и поделится творческими планами. 22 марта в 10.00 юные читатели встретятся с тюменским автором сказок Ириной Огородниковой, а 26 марта в 12.00 – с тюменским поэтом Екатериной Володиной.

Центр семейного чтения имени А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) приглашает любителей мастерить креативные поделки на мастер-классы по созданию героев веселых историй Н.Носова: 20 марта в 12.00 – "Незнайка и его друзья" и 27 марта в 12.00 – "Воздушный шар коротышек". Запись мастер-классов все желающие смогут увидеть в группе "Пушкинка" (vk.com/puschkinka) 25 и 26 марта.

Информационно-библиотечный центр для молодежи (ул. Червишевский тракт 15/1) приглашает любителей командных развлечений и головоломок на квест-экскурсию для юношества "Библиотечная квестерика" 24 марта в 13.00.

Для посещения всех мероприятий необходима предварительная запись.