В гордуме предложили создать книгу почетных граждан Тюмени

Усовершенствовать положение о поощрениях предложили депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению. Имена отмеченных званием "Почетный гражданин города Тюмени" народные избранники предлагают вносить в отдельную книгу.

Начальник отдела правовой и экономической экспертизы городской думы Иван Дзуман сообщил, что очередная ревизия действующих в городе нормативно-правовых актов показала, что люди, отмеченные высшей городской наградой, вносятся также и в городскую Книгу почета. "Однако это разные награды, в связи с чем предлагается разделить их и записывать имена почетных граждан в отдельную, созданную для этого книгу", - рассказал он.

Председатель постоянной комиссии Степан Киричук подчеркнул, что предлагается также хранить обе книги в доступном для горожан месте, например, в здании администрации Тюмени. По его словам, решение направлено, в первую очередь, на патриотическое воспитание молодых людей. Он добавил также, что планируется презентовать обе книги к предстоящему Дню города.

Данное предложение будет вынесено на обсуждение на заседании Тюменской городской думы 25 марта.