В библиотеке имени Менделеева работает онлайн-выставка про Крым

Онлайн-выставка "Легенды и мифы Крыма" организовала Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Менделеева. Выставка "Легенды и мифы Крыма" — это библиографический обзор книг про полуостров.
Как сообщают организаторы выставки, она приурочена к дате присоединения Крыма к России в 2014 году.
"На выставке мы используем фотографии, которые выложены в свободном доступе в высоком качестве. Посмотрев на них, тюменцы сформировали свое представление о том, куда бы они хотели съездить и что посмотреть в Крыму. Это очень полезно при подготовке маршрутов путешествия и для общего кругозора, – рассказала организатор выставки Светлана Волхонцева.
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