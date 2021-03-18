В библиотеке имени Менделеева работает онлайн-выставка про Крым

14:25 18 марта 2021
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Онлайн-выставка "Легенды и мифы Крыма" организовала Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Менделеева. Выставка "Легенды и мифы Крыма" — это библиографический обзор книг про полуостров. 

Как сообщают организаторы выставки, она приурочена к дате присоединения Крыма к России в 2014 году.

"На выставке мы используем фотографии, которые выложены в свободном доступе в высоком качестве. Посмотрев на них, тюменцы сформировали свое представление о том, куда бы они хотели съездить и что посмотреть в Крыму. Это очень полезно при подготовке маршрутов путешествия и для общего кругозора, – рассказала организатор выставки Светлана Волхонцева.

Теги: библиотека , выставка , Крым
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