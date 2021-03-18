В Ишиме врачи помогли ребенку, проглотившему батарейку

Фото: пресс-служба ОБ №4

В Областную больницу №4 Ишима доставили ребенка восьми лет из Казанского района, который проглотил батарейку. Врачам пришлось применять анестезию, чтобы достать ее как можно безболезненнее для ребенка.

"Под наркозом в считанные минуты металлический предмет был извлечен из желудка пациента. К счастью, батарейка не успела нанести какой-либо существенный вред здоровью ребенка, но всё же врачи оставили юного пациента в стационаре для наблюдения", — сообщили в пресс-службе медучреждения.

Медики призывают родителям внимательнее следить за своими детьми, а если в доме малыши — тщательнее выбирать игрушки, особое внимание уделять тому, насколько крепко закрывается отсек с батарейками.

"Проглоченная батарейка — далеко не безобидный предмет. Ждать, что инородное тело выйдет естественным путем, не стоит. Подобные ситуации крайне опасны и могут привести к инвалидности, а иногда и летальному исходу", — объяснил Бахтиёржон Юлдашев, заведующий эндоскопическим отделением Областной больницы №4.

Плоские круглые батарейки в форме таблеток имеют небольшие размеры, и любой другой проглоченный инородный предмет аналогичной формы в большинстве случаев с легкостью бы покинул пищеварительный тракт, не нанеся вреда организму. В случае с батарейкой все куда серьезнее.

Агрессивный желудочный сок может быстро повредить тонкую металлическую оболочку элемента питания, в результате чего она прилипает к стенке пищевода, желудка или кишечника, вызывая термический, химический и электрический ожог. Чем дольше опасный предмет находится внутри организма, тем больше вероятность перфорации поврежденного участка и последующего повреждения близлежащих внутренних органов.