В тюменских муниципалитетах определились с теми, кто будет координировать проект "Навигаторы детства"

Кандидаты на должность муниципальных координаторов проекта "Навигаторы детства" прошли три этапа: экспертиза портфолио, тестирование и собеседование. В завершение конкурса более 50 конкурсантов отвечали на вопросы о современных направлениях воспитательной работы и деятельности РДШ. Во время собеседования определялись уровень мотивации и отношение к работе, а также сформированность коммуникативных навыков.

В результате конкурсного отбора определены координаторы проекта "Навигаторы детства" в 26 муниципалитетах Тюменской области. Они уже проходят обучение по программе "Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации".

Наталья Ахлюстина, председатель регионального отделения РДШ в Тюменской области:

Большинство участников, заявившихся на конкурсный отбор на должность муниципального координатора проекта "Навигаторы детства", — люди, зарекомендовавшие себя в области патриотического воспитания подрастающего поколения, работы с детскими общественными объединениями и социальными инициативами молодежи.

Конкурс "Навигаторы детства" – часть масштабной системной работы Минпросвещения по развитию воспитания в образовательной среде, на которую направлен один из ключевых федеральных проектов в составе национального проекта "Образование". Пилотными регионами по направлению стали Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, а также город Севастополь и Ставропольский край.