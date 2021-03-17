Депутаты тюменской гордумы обсудили итоги работы полиции за 2020 год

На 6,4 % снизился уровень преступности в областном центре. Наиболее распространенным видом имущественных посягательств остаются мошенничества, совершенные с помощью информационных технологий. На территории города пресечено около двух тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Об этом, подводя итоги работы полиции за 2020 год, на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению тюменским депутатам рассказал начальник городского УМВД Андрей Кабанов.

Из незаконного оборота было изъято более 22 килограмм наркотических средств. Как уточнил Андрей Кабанов, около 16 из них – синтетические наркотики. "863 человека за наркопреступления привлечены к уголовной ответственности", - отметил он.

В общей сложности тюменские полицейские раскрыли около шести тысяч уголовно наказуемых деяний, 1 тыс. 295 из них относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям. По словам начальника городского УМВД, стабильно высокими остаются показатели по раскрытию убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, краж с проникновением в жилище.

Депутат Олег Касьянов поинтересовался, как городское управление добилось высоких показателей в раскрытии преступлений при том, что сократилось число сотрудников правоохранительных органов.

На это Андрей Кабанов отметил, что к раскрытию преступлений применяется комплексный подход, в том числе, используются возможности системы "Безопасный город", сказываются также слаженные действия всех сотрудников, контроль со стороны руководителей, а также четкая постановка задач.

"Тюменская полиция работает на обеспечение нашей с вами безопасности и достигла в этом весьма серьезных результатов, - считает председатель постоянной комиссии Степан Киричук. – Статистика говорит о том, что уже удалось сдвинуть ситуацию в лучшую сторону".