В молодежной администрации Тюмени хотят добиться удобного размещения информации на остановках

Тюменский активист Иван Стешенцев рассказал о работе волонтерского отряда, занятого в социальной политике и городском благоустройстве.

Иван Стешенцев участвует в волонтерском движении с 2016 года. Во время учебы в Западно-Сибирском государственном колледже Иван организовал помощь студентам с ограниченными возможностями здоровья. После окончания учебы он решил создать волонтерский отряд.

Сначала добровольцы помогали спортсменам с ограниченными возможностями здоровья, потом — ветеранам и пожилым людям. Иван Стешенцев вступил в молодежную администрацию города Тюмени и с 2020 года возглавил комиссии, которые занимаются волонтерским движением в сферах социальной политики и благоустройства города.

Волонтеры выезжали на мероприятия по благоустройству дворовых территорий, участвовали в уборке и покраске могил ветеранов Великой Отечественной войны. В минувшем году они привели в порядок более 50 могил ветеранов. Также активисты благоустроили дворовую территорию у дома на Максима Горького, 55.

В молодежную администрацию города Тюмени входят 40 общественных активистов. Весной прошлого года волонтеры вместе с ветеранами посадили 75 деревьев на аллее Памяти.

Также одна из инициатив волонтеров — добиться удобного для людей в возрасте размещения информации о маршрутах городских автобусов на остановках. Активисты обратили внимание, что на некоторых остановках таблички висят слишком высоко или вовсе отсутствуют. Волонтеры обратились с предложением решить проблему в департамент по городскому транспорту. После принятия решения активисты готовы объехать остановки и помочь исправить недостатки.

Добавим, что продолжается регистрация волонтеров в рамках голосования за благоустройство общественных пространств РФ.