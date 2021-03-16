Тюменцев приглашают на форум "УТРО" на Ямале

Форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО — 2021" пройдет с 3 по 9 июля в Салехарде. Тюменская область станет организатором тематический площадки "Урал Творческий".

1 апреля стартует регистрация на форум уральской молодежи "УТРО — 2021". Тематика форума в этом году — национальные проекты Российской Федерации. Тюменцев ждет формат кейс-форума —участники создадут творческие продукты по решению определенной проблемы. Форум пройдет очно в течение недели с 3 по 9 июля и с подготовкой участников в онлайн-формате с 1 июня по 2 июля. Участниками очного формата форума могут стать 50 тюменцев от 18 до 35 лет.

Событие будет включать образовательную программу по 7 направлениям: "Урал экологичный", "Урал туристический", "Урал урбанистический", "Урал цифровой", "Урал творческий", "Урал образовательный", "Урал исследовательский".

Тюменская область организует образовательную программу по направлению "Урал Творческий". На площадке планируется провести три направления: TikTok House — юмористический и образовательный быстрый мобильный контент; VOD House — концепции, идеи и презентации питчинга для киноплатформ; Doc House — документальные фильмы, сериалы и проекты для соцсетей и платформ.