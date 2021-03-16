В Тобольске составили шорт-лист для голосования по наименованию нового аэропорта

15 марта на общем собрании членов Общественной палаты Тобольска были представлены long-лист и short-лист имён, внесённых Историческим советом Тобольска, Координационным советом по развитию внутреннего туризма, общественными деятелями города, а также Общественной палатой Тобольского района, поддержавшей проведение народного голосования #ТобольскОкрыляет.

В long-лист вошли 16 имён, но одно, Дмитрия Менделеева, совет Общественной палаты исключил, так его именем носит аэропорт Тюмени. В результате голосования члены совета выбрали 5 имён для аэропорта, которые будут вынесены на народное голосование:

✔️Семён Ремезов, архитектор и картограф;

✔️Александр Алябьев, композитор;

✔️Пётр Ершов, поэт;

✔️Михаил Знаменский, этнограф;

✔️Василий Перов, художник.

Голосование пройдёт с 29 марта по 10 апреля 2021 года, сообщает ОперШтаб.