В Тюменской области выявлен новый очаг групповой заболеваемости коронавирусом

На контроле регионального Управления Роспотребнадзора находится один очаг групповой заболеваемости коронавирусом, выявленный в детском доме "Сияние Севера", который является государственным казенным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа.

Детдом расположен в поселке Кировском Исетского района. В организации заболело 28 человек: 20 сотрудников и 8 воспитанников, контактными являются 24 сотрудника и 36 воспитанников. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее выявленный очаг в Комплексном центре социального обслуживания Тюменского района" снят с контроля, сообщили в РПН.