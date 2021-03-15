В Тюменской области выявлен новый очаг групповой заболеваемости коронавирусом

17:07 15 марта 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На контроле регионального Управления Роспотребнадзора находится один очаг групповой заболеваемости коронавирусом, выявленный в детском доме "Сияние Севера", который является государственным казенным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа.

Детдом расположен в поселке Кировском Исетского района. В организации заболело 28 человек: 20 сотрудников и 8 воспитанников, контактными являются 24 сотрудника и 36 воспитанников. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее выявленный очаг в Комплексном центре социального обслуживания Тюменского района" снят с контроля, сообщили в РПН. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2021