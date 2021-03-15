В Тюменской области выявлен новый очаг групповой заболеваемости коронавирусом

На контроле регионального Управления Роспотребнадзора находится один очаг групповой заболеваемости коронавирусом, выявленный в детском доме "Сияние Севера", который является государственным казенным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа.
Детдом расположен в поселке Кировском Исетского района. В организации заболело 28 человек: 20 сотрудников и 8 воспитанников, контактными являются 24 сотрудника и 36 воспитанников. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ранее выявленный очаг в Комплексном центре социального обслуживания Тюменского района" снят с контроля, сообщили в РПН.
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