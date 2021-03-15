В департаменте культуры Тюменской области сформируют новый общественный совет

В Тюмени с 11 марта по 7 апреля проходит прием заявлений на включение в третий состав общественного совета при департаменте культуры Тюменской области. Работа в совете добровольная и безвозмездная, его членом может стать житель региона старше 18 лет.

Как пояснили в департаменте, Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций. Член общественного совета осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

О желании войти в состав совета гражданин может сам, или его кандидатуру могут выдвинуть некоммерческие организации, собрания граждан, Общественная палата Тюменской области, консультативные и экспертные коллегиальные органы, образованные при органах местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области.

Членом общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет и проживающий в Тюменской области. В состав общественного совета не могут входить государственные или муниципальные служащие, а также граждане, признанные недееспособными на основании решения суда, с судимостью и лица с двойным гражданством.

Отбором кандидатов в члены общественного совета займется конкурсная комиссия, созданная департаментом культуры Тюменской области. Заявки от претендентов принимают по адресу: Тюмень, ул. Водопроводная, 35, каб. 116.