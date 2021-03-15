Тюменец отправится в колонию строгого режима за езду под наркотиками

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина был признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Утром 30 июня 2019 у дома № 1 по улице Мельникайте сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Datsun on-DO под управлением тюменца. У водителя имелись признаки опьянения. Проведенное в областном наркологическом диспансере освидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.

Тюменец также был дважды остановлен сотрудниками ГИБДД в июле 2019 года. Освидетельствование показало, что мужчина вновь был за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Также было установлено, что мужчина ездил на арендованном автомобиле без водительского удостоверения — оно ему никогда не выдавалось.

В мае 2019 года тюменец был оштрафован на 30 тыс. рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В 2010 году мужчина был осужден за совершение особо тяжких преступлений. Суд с учетом судимости, склонности мужчины к противоправному поведению и совершению преступлений назначил ему 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд лишил тюменца права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.