Телеграм-бот решит профессиональную судьбу тобольских школьников и студентов

В Telegram 15 марта станет доступен третий блок чат-бота ProYou "Кем ты станешь, когда вырастешь?". В нем пользователи ответят на вопросы о любимых школьных предметах и предпочтениях в профессиях. Итог — выбор одного из направлений, с которым предположительно можно связать свою профессиональную деятельность: работа с социумом, финансами, творчеством, медициной, экологией и т.д.

Прежде чем приступить к третьему блоку, разработчики логично советуют пройти два предыдущих раздела: "Чем ты круче Моргенштерна?" и "Пусть говорят", чтобы получить комплексное описание своего типа личности и задуматься над выбором карьеры. Только после прохождения всех трех блоков будет отражена содержательная картина, и пользователь получит список подходящих профессиональных сфер, рекомендации по развитию личных качеств и гибких навыков.

"Чат-бот помогает подобрать наилучшую профессию, скомбинировав базу школьника и личные интересы. В конечном итоге это отразится и на его продуктивности и удовольствии от рабочего процесса", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Чат-бот разработан мультицентром "Моя территория" Тобольска в партнерстве с московским центром профориентации подростков "Дизайн Карьеры". Помимо комплексного описания типа личности пользователя программа отправляет подборку книг, фильмов и образовательных курсов, сообщает АиФ - Западная Сибирь.