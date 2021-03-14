Взносы на капремонт многоквартирных домов Тюменской области превысили ожидания

По данным на 1 января текущего года объем поступивших взносов составил 2 млрд 413,46 млн рублей, хотя начислено было 2 млрд 351,76 млн рублей. Таким образом уровень собираемости взносов составил 103%.

"Сейчас в региональную программу включено 7 тыс. 410 многоквартирных домов (МКД), в которых проживают 916,76 тыс. человек. 93% МКД делают взносы в "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" (региональный оператор). Еще 7% предпочли специальные счета — у УК, ТСЖ и регоператора (60 МКД из 501)", - объяснил директор регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Мугаммир Галиуллин.

По словам чиновника, "Фонд" также пополняется двумя статьями доходов: начисленные пени за неплатежи и проценты на остаток средств на счете. Выплаченные пени в 2020 году составили 11 млн рублей (всего за пятилетку — 46,7 млн рублей). Проценты — 181,88 млн рублей (всего - 857,63 млн рублей). Данные средства также направляются на финансирование работ по капремонту.

Региональная программа по капремонту МКД реализуется более 5 лет. В соответствии с краткосрочным планом подпрограммы 2021-2023 годов будут отремонтированы 1 тыс. 151 конструктивный элемент и инженерная система в 645 многоквартирных домах в 26 муниципальных образованиях. Планируемая стоимость работ составляет 2 млрд 24,87 млн рублей, передает "Вслух.ру".