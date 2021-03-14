"Русская компания" дарит скидки жителям частного сектора

Высокоскоростной безлимитный Интернет и кабельное телевидение с сотнями каналов – еще не так давно для жителей частных домов, особенно за городом, это казалось чем-то труднодостижимым.

Сейчас же благодаря "Русской компании" для жителей Тюмени и Тюменского района – это приятная реальность. Более того, помимо приятных и разнообразных тарифов провайдер запустил для жителей частного сектора беспрецедентную акцию.

Все именинники могут получить скидку 50% на подключение услуг в частном секторе, причем в предложение входят также месяц до и месяц после даты рождения. Подключить можно Интернет, Интернет плюс кабельное телевидение, домашнюю телефонию.

Продолжают развиваться и тарифные предложения. Уже сейчас для жителей частного сектора скорость предоставления Интернета увеличена до 500 Мбит/с.

Для домов, находящихся в черте города, при подключении Интернета действует линейка "Усадьба", позволяющая выбрать оптимальную скорость по приятной цене от 500 рублей в месяц.

Для желающих добавить к этому кабельное телевидение с более чем 200 каналов продолжает действовать линейка "Коттедж". На выбор предлагается скорость Интернета до 500 Мбит/с, стоимость – от 700 до 1450 рублей. Таким образом, каждый может выбрать вариант, соответствующий его потребностям.

Порадует пользователей и разнообразие предложений для загородных коттеджей. Для желающих подвести себе исключительно домашний Интернет работает тарифная линейка "Кантри". Она включает сразу несколько предложений на любой вкус и потребности: от 100 Мбит/с за 900 рублей в месяц до 500 Мбит/с за 1600 рублей в месяц.

Наконец, тарифная линейка "Слобода" включает для жителей загородных домов пакетное предложение Интернет + ТВ. Скорость от 100 до 500 Мбит/с., стоимость от 1050 рублей.

ООО "Русская компания" обладает широкой сетью покрытия частного сектора. Помимо Тюмени, услуги провайдера доступны в большинстве посёлков Тюменского района по Московскому тракту, продолжается движение в сторону Салаирского и Ирбитского трактов.

Подробнее о тарифных планах и предложениях для частного сектора, а также территории их действия можно узнать на официальном сайте "Русской компании" или по телефону: 39-00-39.