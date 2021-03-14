В Тобольске отремонтируют 23 детские игровые площадки

В Тобольске утвердили актуальный порядок отбора дворовых территорий для их частичного благоустройства. На эти цели из бюджета выделено 30 млн рублей, не исключено увеличение суммы.

"Ориентировочно на сегодняшний день 138 тобольских дворов требуют ремонта. При текущем финансировании замена всего детского оборудования составит шесть лет", - рассказал председатель комитета жилищного хозяйства департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Евгений Курач.

По словам чиновника, департамент создал инвентаризационную комиссию, в которую включены представители управляющих компаний, депутаты Тобольской гордумы, ТОСов, департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности.

До 15 марта комиссия утвердила график проведения инвентаризации дворов, который размещен на сайте городской администрации. В него включены адреса дворов, дата и время проведения инвентаризации, она продлится до 15 апреля. Затем перечень дворов будет предоставлен для проведения рейтингового голосования, после чего станет ясно, какие именно дворы войдут в список работы текущего года, сообщает "Тюменская область сегодня".