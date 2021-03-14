Тюменцам выделят миллионы на реализацию социально значимой идеи

Физические лица и вузы примут участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. На воплощение лучших идей выделены гранты в размере 2 500 000 и 15 000 000 рублей.

Для граждан в возрасте от 14 до 30 лет предусмотрены десять номинаций, одни из которых: "Добровольчество", "Развитие социальных лифтов", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие" и другие. Для этой категории участников предусмотрен грант в максимальном размере 2 500 000 рублей. Отправить можно не более одной заявки, содержащей один проект в одной из номинаций.

Для высших образовательных учреждений организаторы подготовили двенадцать номинаций, среди которых: "Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков", "Спорт, здоровый образ жизни, туризм", "Студенческое самоуправление". Здесь максимальный размер гранта составляет 15 000 000 рублей. Образовательная организация может подать одну заявку, которая содержит не более трех проектов по каждой из номинаций.

Конкурс пройдет в заочном формате. Подать заявку можно на сайте АИС-Молодежь России до 7 апреля 14:00 по московскому времени для вузов и 15:00 для физических лиц. В прошлом году тюменские активисты уже получили поддержку на 18 социальных проектов, реализация которых была оценена в 15 182 000 рублей, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".