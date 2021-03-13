Приемное отделение ОКБ №2 оснастили новым оборудованием

Фото пресс-службы ОКБ №2

Новое рабочее место врача-офтальмолога оборудовали в приемном отделении Областной клинической больницы №2 в Тюмени.

Ранее в кабинете офтальмологии находилась схожая установка, однако она износилась ввиду большой востребованности – ежегодно к офтальмологам приёмного отделения ОКБ №2 за помощью обращается до 21 тыс. пациентов.

Как рассказала врач-офтальмолог ОКБ №2 Екатерина Пономарева, новое рабочее место обладает хорошей эргономикой управления: моторизованное позиционирование кресла пациента и поворотного приборного стола, регуляция общего и местного освещения со встроенного пульта управления. Приборы размещены очень компактно и удобны в работе – всё под рукой, не нужно никуда тянуться. Это облегчает и ускоряет осмотр больного, пишет "Мегатюмень".

"В новую установку входит набор линз, щелевая лампа, фороптер, а также проектор тестовых знаков, который позволит избавиться от бумажной таблицы для определения остроты зрения. Словом, есть все для комфортного осмотра. И что особенно важно в пандемию – в силу конструктивных особенностей новое рабочее место создано из современных материалов и легко дезинфицируется. Это позволит сократить время ожидания приёма следующим больным", - сообщила врач.