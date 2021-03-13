Тюменские врачи рекомендуют ограничить простые углеводы, но употреблять сложные

Тюменские специалисты советуют не отказываться от углеводов. При их расщеплении в организме образуется глюкоза, которая чрезвычайно важна для сохранения тканевого белка, жирового обмена и питания центральной нервной системы. А от недобора углеводов может кружиться голова.

По словам диетолога Ольги Захваткиной, углеводы – ключевой источник энергии в человеческом теле, всего на один их грамм приходится четыре калории энергии. Именно из-за переработки углеводов организм получает энергию для поддержания всех его функций и полноценной жизнедеятельности. Однако надо знать, что углеводы бывают разные.

"Простые углеводы, попадая в организм, распадаются на сахар, которые уходят в жировые запасы. Их содержат сахар, мучные изделия и вся выпечка (печенье, пряники, вафли), конфеты, пирожные и т.п. Сложные же углеводы с длительным высвобождением обеспечивают нас энергией на более длительный период. К ним относятся крупы, овощи, фрукты и ягоды. Я рекомендую ограничить простые углеводы, но для обеспечения нужд клеток больше употреблять сложных углеводов, так как они еще являются источником клетчатки и витаминов", - отметила врач.

По данным управления Роспотребнадзора Тюменской области, нормы потребления углеводов составляют 50-55% от общей калорийности суточного рациона. И чем активнее и подвижнее образ жизни, тем важнее получать углеводы в необходимом количестве. Если же углеводов недостаточно, организм используется для восполнения энергии жиры и белок, что может привести к сбою в обмене веществ. Симптомами нехватки углеводов могут быть слабость и головокружение, головная боль и тошнота, сонливость, сильное чувство голода, пишет "Тюменская область сегодня".