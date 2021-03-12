Ишимские школьники сыграли в профориентационный конструктор

Фото предоставлено Еленой Кашкаровой

11 марта для школьников Ишимского района прошло профориентационное мероприятие "Конструктория Pro". Игротека, состоящая из 12 разнообразных конструкторов, наглядно показывает ребятам, какие практические навыки развиты у них хорошо, а над какими ещё надо поработать. 350 учеников старших классов районных школ смогли познакомиться с ними детально.

"Выбор профессии - один из основных в жизни. Любому родителю хочется, чтобы дети отнеслись к нему максимально ответственно, - рассказывает автор программы, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. - В крупных городах у старшеклассников больше возможностей посетить различные профориентационные курсы. А вот в районах области есть дефицит такого рода знаний. Поэтому в 2019 году мы придумали "Конструктория Pro", когда игра побуждает ребёнка задуматься о своём профессиональном будущем".

При входе на мероприятие школьники получили Карту будущих профессий с указанием, какой навык развивает тот или иной конструктор. В ней же перечень видов профессиональной деятельности, ребенок может выбрать, что ему ближе по характеру, и в специальной таблице увидеть, какие навыки требуются и как их получить.

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Помимо игротеки, в Ишимском районе проведены традиционные для проекта "Крепкая семья" книжный обменник, сбор использованных батареек и "Добрая крышечка". И вручена "Мотивационная библиотека подростка", состоящая из 24 современных книг, интересно рассказывающих о различных профессиях и развитии личности. А для одинадцатиклассников Тоболовской СОШ был проведён парламентский урок.