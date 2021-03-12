В тюменской колонии для подростков провели мастер-класс по рисованию

Сотрудники детской школы искусств "Мечта" Тюменского района 11 марта провели в винзилинской воспитательной колонии мастер-класс по изобразительному искусству.
Занятие началось с выставки творческих работ детей, обучающихся в классах живописи школы искусств "Мечта", специалисты познакомили воспитанников с различными направлениями в художественно-изобразительной деятельности.
В первой части мастер-класса по граффити подростки осваивали технику рисования портрета углем, соус-мелками. Поэтапно прошло обучение рисования лица человека – создание эскиза, тонирование, умение воспринимать рисунок как единое целое. В стиле граффити воспитанники создавали портрет Александра Невского.
Во второй части мастер-класса по живописи воспитанники осваивали технику рисования гуашью, учились видеть композицию в целом, использовать макет "клеток" для создания "пространства".
Мероприятие оказалось настолько увлекательно для подростков, что они не заметили, как прошло занятие, которое длилось более двух часов. Воспитанники искренне поблагодарили, специалистов школы "Мечта" и предложили провести еще один мастер-класс - по скульптурной лепке, сообщили в ВК УФСИН России по Тюменской области.
Полученные знания и навыки пригодятся ребятам для участия во Всероссийском конкурсе творческих работ среди несовершеннолетних осужденных "Начни с чистого листа".
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