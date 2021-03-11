Депутаты Тюменской гордумы навестили тружениц тыла

Председатель гордумы, глава города и председатель городского Совета ветеранов ежемесячно поздравляют юбиляров-долгожителей. В марте 2021 года это совпало с празднованием Международного женского дня, поэтому особое внимание было обращено к женщинам.

Участницам трудового фронта вручили памятные адреса за подписью Евгения Заболотного, Руслана Кухарука и Германа Смирнова. Анисию Ивановну Сухинину с 95-летием поздравил заместитель председателя думы Дмитрий Осипов. Он поблагодарил ветерана за труд.

"Вы прошли большой жизненный путь, – сказал Дмитрий Александрович. – Желаю вам крепкого здоровья и всего наилучшего". Анисия Ивановна рассказала народному избраннику о своей жизни: "Я родилась и жила в Ханты-Мансийске, осталась сиротой, голод, холод, все перенесла!". Ветеран поблагодарила Дмитрия Осипова за заботу и внимание.

Евдокия Ефимовна Берсенева отметила 90-летие. Оставшись сиротой, она во время Великой Отечественной войны трудилась в районе Ахманки на заготовке леса для строительства санатория для реабилитации красноармейцев. После войны работала маляром на заводе "Строймаш". Ее мечта – побывать в Ахманке, где прошло нелегкое детство. Депутат Александр Яковлев вручил ветерану памятный адрес и пообещал организовать поездку, столь важную для Евдокии Ефимовны.

По словам председателя городской думы Евгения Заболотного, чествование ветеранов стало в нашем городе доброй традицией: "С начала года памятные адреса были вручены 76 юбилярам-долгожителям, среди них три участника Великой Отечественной войны, отпраздновавших столетие".

Он также напомнил, что депутаты активно работают в волонтерском центре городской думы и оказывают помощь героям военных лет. "Мы всегда помнили и будем помнить, какой ценой досталась нашей стране Великая Победа", – сказал Евгений Заболотный.