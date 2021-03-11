В Тюмени за сутки выпало 10 мм осадков

14:00 11 марта 2021
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За последние сутки в Тюмени выпало более 10 мм осадков. Глава города Руслан Кухарук провел оперативное совещание и дал поручение привлечь к уборке улиц дополнительную спецтехнику. 

Сейчас тюменские улицы от снега очищают 450 снегоуборочных машин и 350 дорожных рабочих.

"По данным синоптиков, осадки еще будут продолжаться. Причем грядет резкое понижение температуры. Поэтому работы не останавливаются. Сейчас главная задача — сгрести снег с дорог и тротуаров к бордюрам, чтобы в городе было комфортно передвигаться", — рассказал Алексей Васенин, председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Вся техника оборудована системой навигации, ее местоположение отображается в режиме реального времени. Автомобилистов просят не создавать препятствий снегоуборочной технике и по возможности пользоваться пассажирским транспортом.

Теги: уборка снега
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