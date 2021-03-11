С начала года на тюменских дорогах произошло 34 ДТП с детьми

За два месяца 2021 года в Тюменской области произошло 34 ДТП с участием детей. В авариях 1 ребенок погиб, 38 детей ранены.

"Это значительно меньше, чем за два первых месяца 2020 года. Однако в феврале началась негативная тенденция роста числа ДТП с участием детей в областном центре", — отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области. На пешеходных переходах сбиты 7 детей, 4 из них в феврале. С участием детей-пассажиров произошло 23 ДТП, 13 из них — в феврале этого года.

Сотрудники ГИБДД до начала весенних каникул будут в утреннее время дежурить у детских садов и школ, выявляя нарушения правил перевозки детей в автомобилях и проводя с родителями профилактическую работу.

В Тюмени будет усилен контроль ДПС за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов. В первую очередь автоинспекторы будут нести службу у тех "зебр", где уже были наезды на пешеходов.