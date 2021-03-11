Ялуторовчанин оформил кредит и лишился крупной суммы

В Ялуторовске молодой человек обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Материальный ущерб составил более 160 тысяч рублей.

Мужчине позвонили и представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. Звонившие сообщили, что на его имя оформлена заявка на кредит, а если ялуторовчанин эту заявку не подавал, значит, это действуют мошенники.

Собеседники продиктовали ему алгоритм действий по защите денег. Молодой человек отправился к ближайшему банкомату, где снял оформленный с помощью телефонных собеседников займ. 150 тысяч кредитных денег и около 17 тысяч своих сбережений, имевшихся на карте, мужчина перевел на якобы безопасную банковскую ячейку. Позже молодой человек осознал, что попался на уловки мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".