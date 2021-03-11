Ялуторовчанин оформил кредит и лишился крупной суммы

16:35 10 марта 2021
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В Ялуторовске молодой человек обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Материальный ущерб составил более 160 тысяч рублей.

Мужчине позвонили и представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. Звонившие сообщили, что на его имя оформлена заявка на кредит, а если ялуторовчанин эту заявку не подавал, значит, это действуют мошенники.

Собеседники продиктовали ему алгоритм действий по защите денег. Молодой человек отправился к ближайшему банкомату, где снял оформленный с помощью телефонных собеседников займ. 150 тысяч кредитных денег и около 17 тысяч своих сбережений, имевшихся на карте, мужчина перевел на якобы безопасную банковскую ячейку. Позже молодой человек осознал, что попался на уловки мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Теги: мошенники
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