У молодой тюменки удалили полип размером с кулак

Фото: пресс-служба ОКБ № 2

Отоларингологи взрослого ЛОР-отделения Областной клинической больницы №2 столкнулись с редким случаем — в стационар госпитализировали молодую женщину с хоанальным полипом размером с женский кулак.

Хоанальный полип – это доброкачественное образование. Патология редкая, встречается всего в 4-6% случаев всех полипозных риносинуситов. Как отмечают врачи, обычно опухоль возникает на фоне аллергии или из-за сопутствующих заболеваний, например, бронхиальной астмы. Однако у пациентки не было ни одной из этих болезней, а сама опухоль росла из гайморовой пазухи в направлении хоаны - границы носовой полости и носоглотки.

Сначала во время беременности женщина заметила, что у нее затруднено дыхание с правой стороны. С этой проблемой она обратилась к лор-врачу, который диагоностировал полип носа. В тот момент провести операцию по удалению новообразования без риска для ребёнка было невозможно, хирургическое лечение отложили.

Спустя время женщина через правый носовой ход перестала дышать совсем, а через левый – с трудом. Она снова обратилась к врачам. В ходе диагностики выяснилось, что полип занял всю носоглотку и пророс в полость рта. Пациентку госпитализировали для проведения операции в ОКБ №2.

Во взрослом оториноларингологическом отделении в качестве предоперационной подготовки ей провели дополнительное обследование, чтобы убедиться – малоинвазивное бережное лечение возможно. После это оториноларинголог Ирина Крылова при помощи новейшего эндоскопического оборудования удалила объемную доброкачественную опухоль, которая полностью заполнила собой носоглотку, правый носовой ход и верхнечелюстную пазуху.

По завершении операции хирург призналась, что за годы своей практики впервые столкнулась с таким огромным полипом — в диаметре новообразование было длиннее десятикубового шприца.

Операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей. Уже на следующий день после удаления полипа женщина смогла дышать свободно. А через три дня она была выписана из стационара под наблюдение специалистов поликлиники.