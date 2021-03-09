"Масленичный разгуляй" развернётся на шести площадках Тюмени

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Центр культуры и творчества "Тюмень" подготовил масштабную двухдневную программу. Шесть площадок города подготовлены, чтобы с размахом провести традиционные масленичные гуляния.

Солисты Наталья Малаенко, Михаил Шепеленко, Анастасия Русанова, Дарья Чехомова, фольклорный ансамбль "Росстань", ансамбль "Джеззи", театрализованные представления, ростовые куклы, аниматоры, казаки, скоморохи создадут незабываемую атмосферу праздника и веселья.

Концертные бригады будут курсировать по городу 13 и 14 марта.

В субботу, 13 марта, масленичные гуляния пройдут по следующему расписанию:

11.00 - Сквер "Сказок" (ул. А.Митинского, 7),

13.00 - Сквере Якова Неумоева,

15.00 - Цветной бульвар (ул. Орджоникидзе, 63).

В воскресенье, 14 марта, артисты выступят в следующем режиме:

11.00 - Сквере "Песочные часы" (ул. Вьюжная, 8),

13.00 - Сквер "Комсомольский",

15.00 - Сквер "Серебряные Ключи".

А с 9 по 14 марта в социальных сетях Центра культуры и творчества "Тюмень" во "ВКонтакте" и в Instagram запущен развлекательный масленичный адвент-календарь. Забавные ежедневные он-лайн задания может выполнять любой желающий и стать участником розыгрыша призов. Подробности участия - в нашей группе вот "ВКонтакте" и аккаунте Instagram.

До встречи на самой душевной Масленице! Проводим зимушку и встретим весну всем городом!

Информационный партнер мероприятия - "Радио 7".