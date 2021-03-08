Тюменки рассказали о своем отношении к 8 марта

В Международный женский день тюменцы представили видеоролик с пятью героинями от 8 до 60 лет. В видео тюменки рассказали, какие женщины стали их примерами для подражания и в чем, по их мнению, смысл праздника 8 марта. Роликом тюменцы поддержали всероссийскую акцию #ВамЛюбимые.

Героини ответили на три вопроса: "В чем смысл 8 марта?", "Какой женщиной вы восхищаетесь и почему?" и продолжили фразу "Я бы хотела, чтобы восьмого марта все женщины…". Так в видео участницы вспомнили исторический "марш пустых кастрюль" 8 марта 1857 года в Нью-Йорке. Для кого-то Международный женский день стал днем борьбы за равенство труда, а для кого-то весенним праздником. Восхищения достойны мамы героинь и мексиканская художница Фрида Кало, как пример творчески сильного человека.

Видеоролик размещен в группе "Моего портала".

В ролике приняли участие две школьницы восьми и шестнадцати лет. Двадцати пяти летняя Виктория Каблукова. Медицинская сестра Светлана Север тридцати пяти лет. И пенсионерка, бывшая бортпроводница Светлана Заякина, шестьдесят лет.

Александра Оверченко, куратор Медиацентра молодежной политики:

Представители разных поколений видят этот праздник по-своему. Однако общая картина позволила раскрыть ценность женского пола со всех сторон: независимость и сила, в то же время нежность и материнская забота — за все это поздравляют и ценят женский пол 8 марта.

Всероссийская акция #ВамЛюбимые приурочена к Международному женскому дню. Акция проходит в онлайн и офлайн-формате, по всей России запланированы серии мероприятий, различных флешмобов и поздравлений.