Катышок станет символом Голышмановского округа

Катышок станет символом Голышмановского городского округа. Его планируют изготовить к 110-летию района и представить на ежегодной выставке-конкурсе художественного и декоративно-прикладного искусства "Город мастеров", которая пройдет с 29 марта по 7 апреля.

Как рассказала педагог-организатор Голышмановского молодежного центра Надежда Степанова, катышок – собирательный образ, ведь поселок раньше назывался Катышка. Голышмановским умельцам предстоит придумать, как он мог бы выглядеть и воплотить авторское видение в жизнь. Из принесенных катышков планируется создать общую инсталляцию, юбилейный арт-объект.

Организаторы не ограничивают мастеров в выборе материала и размерах изделия. Главное – чтобы он отражал традиции Голышманово. Направить заявку на конкурс можно до 28 марта по адресу stepanova-gmc@yandex.ru, принести работы – с 22 по 25 марта во второй корпус молодежного центра. Принять участие могут все желающие от шести лет, в том числе творческие и семейные коллективы, предусмотрен оргвзнос – 30 рублей для юных мастеров и 60 рублей – для взрослых.

Все участники получат дипломы, а победители – подарочные сертификаты. Выставка пройдет с соблюдением всех санитарных требований, пишет ИА "Тюменская линия".