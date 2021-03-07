Голышмановцы могут воспользоваться "гостевыми" компьютерами в сельских администрациях

Голышмановский городской округ стал первым муниципалитетом в Тюменской области, где в каждой сельской администрации установили "гостевые" компьютеры, которыми могут воспользоваться все желающие. Такая услуга востребована среди тех, у кого нет интернета или кто не освоил в полной мере электронные сервисы.

Например, за 2020 год в Бескозобовской сельской администрации специалисты помогли 48 жителям в регистрации и подтверждении личности на портале госуслуг. От селян поступило 289 обращений за предоставлением мер социальной поддержки в дистанционном формате. Также у жителей села пользуются спросом услуги по оформлению заявлений на замену удостоверений водителей и трактористов-машинистов, причём в электронном виде это получается дешевле.

Местный библиотекарь Наталья Глухарева рассказала, что ни разу не была в Голышмановском отделении Пенсионного фонда РФ. Себе и мужу оформила пенсию через портал госуслуг, на социальные выплаты заявления подает дистанционно.

"Сельские администрации нашего муниципалитета ориентированы на помощь населению в оказании электронных государственных и муниципальных услуг, которых больше ста. Решить какую-то общественную проблему тоже можно оперативно благодаря цифровым технологиям - подать обращение можно на сайт Голышмановского городского округа. Оно рассматривается в течение рабочего дня", - сообщила руководитель аппарата главы муниципалитета Наталья Шахова.

За прошлый год голышмановцам в общей сложности оказали 5471 государственную и муниципальную услугу, из них электронных - 684. За январь-февраль текущего года жители округа получили 862 услуги, 141 — в "цифре". Среди самых популярных — запись на приём к врачу, постановка автомобиля на учёт, оформление паспортов, выписка делян для заготовки дров, подача заявлений на аренду земли или оформления её в собственность, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".