Инклюзивный спектакль "Особое виденье завтра" ставят в Тюмени

120 человек примут участие в постановке благотворительного инклюзивного спектакля "Особое виденье завтра", премьера которого запанирована на июнь 2021 года. Среди них - тюменцы с ОВЗ, ментальными расстройствами, в частности, аутистического спектра, пенсионеры и люди, не имеющие ограничений по здоровью.

Как рассказала руководитель социального проекта "Творческий путь", директор АНО "Дельфин" Екатерина Бертрам, в основу спектакля легли путешествия по 12 странам.

"Мы решили, что это актуально в период пандемии. Наши актеры - непрофессионалы - расскажут о традициях и достопримечательностях этих стран словами, песнями, танцами. Сейчас идет активная работа с ними на мастер-классах", - отметила она.

Зрители инклюзивного спектакля увидят, как актеры на сцене без стеснения демонстрируют свои страхи, делятся мечтами и надеждами. По замыслу режиссера Дмитрия Куклева, в конце сценического действия все смогут убедиться, что люди с ОВЗ смелые и сильные.

"Для них не существует барьеров, есть лишь препятствия, которые они способны преодолеть. Нет в мире ничего невозможного, если ты веришь в себя, в свою мечту", - уверен он.

Социальный проект "Творческий путь" АНО "Дельфин" реализует при поддержке регионального департамента культуры и Фонда президентских грантов. Сумма поддержки составила около 1 млн рублей, пишет ИА "Тюменская линия".