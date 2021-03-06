Спектакль "Бонни и Клайд. Тюмень" представят зрителям в конце марта

Фото: Театральная мастерская "ТеМа"

Актеры молодежного театра "УЮТ" и театральной мастерской "ТеМа" поставят спектакль "Бонни и Клайд. Тюмень" на сцене Молодежного театрального центра "Космос". Премьера состоится в конце марта в рамках II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров "Малая сцена".

Основой постановки станет трагическая история псковских подростков Кати Власовой и Дениса Муравьёва, прогремевшая в 2016 году на всю страну. Режиссером выступит председатель молодежного совета СТД РФ, участник спектаклей–номинантов фестиваля "Золотая Маска" Виталий Федоров, а организатором - театральная мастерская "ТеМа".

Постановочный процесс идет в формате лаборатории: спустя неделю тренингов, лекций и репетиций режиссер и актеры совместно создадут эскиз спектакля. Основным материалом исследования станет подлинное видео прямой трансляции, которую девятиклассники из Пскова вели в социальной сети в день гибели. На спектакле актеры поделятся личными переживаниями, обсудят со зрителями историю подростков и ее общественный резонанс, пишет Moi-portal.ru.

"В Тюмени только устанавливается культура создания контента для подростков. А с ними особенно важно говорить на темы, которые их на самом деле волнуют, и включать в процесс не только как наблюдателей, но и как активных участников", – поделился руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Илья Титов.

Напомним, это не первый партнерский проект "Космоса" и "ТеМы", затрагивающий подростковую тематику. В январе 2021 года состоялась премьера перформанса "Пусть они всегда танцуют", в котором подростки рассказали о своем отношении к любви, браку, семье и трансформациям внутри нее.