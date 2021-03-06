Тюменец выплатил долг ради отпуска за границей

Житель Тюмени обратился в районное отделение судебных приставов Ленинского АО по г. Тюмени из-за неуплаченного транспортного налога в размере около 100 тыс. рублей, включая исполнительские сборы. О накопившейся задолженности мужчина знал, но игнорировал ее до тех пора, пока не собрался ехать в отпуск за границу.

Как сообщили в ведомстве, тюменец имел в собственности внедорожник премиум класса, но при этом не оплачивал за него транспортный налог. Ранее судебный пристав-исполнитель предупреждал данного гражданина о вынесении в отношении него постановления об ограничении на выезд за пределы РФ, но тот, за ненадобностью не обращал на это внимания. И только перед поездкой в Турцию, зная, что у него имеются немалые долги, за которые его не выпустят сотрудники таможни, пришел к судебному приставу-исполнителю, чтобы исполнить свои обязательства.

Должник, запланировавший отпуск, в этот же день, оплатив всю сумму, предъявил судебному приставу квитанцию об оплате. Все ограничения с данного гражданина были сняты, исполнительные производства окончены фактическим исполнением, пишет "Мегатюмень".