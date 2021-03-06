Флористы советуют тюменцам покупать монобукеты и цветочные композиции на женский праздник

Цветочный бум наблюдается в Тюмени в преддверии Международного женского дня. Поздравления в коллективах многие провели в пятницу, на очереди – самые близкие женщины. Флористы поделились, какие в этом году наблюдаются тренды на букеты.

Как рассказала флорист Анастасия Степанова, помимо традиционных тюльпанов, 8 Марта можно подарить любимым женщинам модные цветы или композиции.

"Наиболее трендовые цветочные композиции из пионов, маленьких роз, гортензий, суккулентов, а также оригинальные дополнения в виде полевых цветов, засушенных цветков, фруктов, сладостей и даже игрушек. Главный тренд – размеренный минимализм. Важно уделить внимание и цветовой палитре. В этом сезоне это пастельные гаммы и спокойные сдержанные тона: голубой, персиковый, лиловый и самый трендовый – бело-розовый", - отмечает цветочный эксперт.

Выразить самые искренние чувства дарители букетов могут с помощью оформления. Следует отдать предпочтение монобукетам, составленным из одного типа либо в определенной цветовой гамме. Отличным дополнением к цветам станет коробочка с макарунами. В качестве упаковки можно выбрать деревянный ящичек, конверт или подарочный пакет.

В современных букетах все чаще используют сухоцветы. Они заставляют по-новому посмотреть на привычные цветочные композиции. К традиционному букету можно добавить дельфиниум, пампасную траву, колосья, а также другие виды трав, которые смотрятся трепетно и нежно, пишет "АиФ – Западная Сибирь".