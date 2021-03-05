"Аванпост" поздравит женщин с праздником в прыжке с парашютом

17:11 05 марта 2021
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Нетривиальный способ поздравить тюменок с наступающим Международным женским днем  придумали воспитанники и сотрудники Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". С букетом в руках они прыгают с парашютной вышки в оформленное на снегу сердце. 

Прыжок сегодня совершил курсант специализированной группы "Щитовик" центра Дмитрий Быстров. У парня высокие показатели в освоении образовательных программ и около 20 прыжков с парашютной вышки. Год назад он завершил программу "Ратное дело"​, сейчас проходит программу "Шитовик"​. "Мы дали Дмитрию право поздравить от лица выпускников и курсантов нашего учреждения девушек города и области, а также и всех, кто увидит видеоролик, - цитирует слова педагога-организатора центра "Аванпост" Вячеслава Тыщенко "Тюменская область сегодня".

Поздравительное фото и видео появится в соцсетях "Аванпоста" 8 Марта.

Теги: праздники
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