Тюменцам напоминают, куда сообщать о неубранном снеге

Проверить кровли и организовать уборку снега управляющим организациям города поручили на селекторном совещании в администрации Тюмени. Контроль за этим будут осуществлять инженеры имущественных комплексов служб заказчика по благоустройству всех округов, которые дежурят и в праздничные дни.

Горожанам напоминают, что уборка дворовых территорий должна осуществляться силами управляющих организаций. Они несут ответственность за санитарное состояние территорий. В зимний период она состоит из двух основных блоков: выполнение технологических операций по снегоочистке и размещению снега, ликвидация скользкости. После выпадения осадков в первую очередь дворнику необходимо подмести свежевыпавший снег около входных групп, затем на тротуарах, пешеходных дорожках и контейнерных площадках. В управляющих организациях знают, что подметенный снег необходимо сдвинуть к местам складирования, провести очистку от уплотнения, наледи и льда, ликвидировать скользкость. С ней борются без применения химических реагентов, при этом не только после выпадения осадков, но и при возникновении перепадов температур и других погодных условий, способствующих ее образованию.

Сейчас особое внимание инженеров имущественных комплексов приковано к крышам тюменских домов, строений и сооружений. Разница температур на снежной крыше и в помещениях под ней приводит к таянию нижнего слоя покрова, который, стекая к водостокам и краям, замерзает, образуя сосульки. Поэтому первое, что должна делать управляющая организация и правообладатели зданий, чтобы препятствовать из образованию, – своевременно убирать выпавший снег с кровли.

Такая очистка проводится по мере необходимости в светлое время суток. Место работ должно быть обнесено сигнальной лентой. После очистки снег, лед и сосульки, сброшенные с крыш, обязана вывезти организация, производившая очистку.

Жители Тюмени всегда могут сообщить о возникшей проблеме с уборкой снега на портал "Тюмень – наш дом" в категории "Сосульки на крыше", "Текущее содержание дворовой территории", "Складирование снега".