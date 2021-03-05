Тюменцев приглашают на благотворительный спектакль по историям начала XX века

Традиционный благотворительный спектакль, в котором заняты непрофессиональные актёры, состоится на сцене Тюменского театра кукол и масок 6 марта, начало - в 19:00.

В спектакле несколько коротких историй. Автор сценария - Людмила Кайгородова. Он основан на фактическом тюменском материале, взятом из исторических книг и публикаций начала XX века. Перед зрителями чередой пройдут картинки из жизни Тюмени и лица тюменцев, в разные времена населявших город.

Воплотить их на сцене взялся бессменный режиссёр, уже много лет сотрудничающий с "Благотворительным фондом развития города Тюмени" - актёр Тюменского театра кукол и масок Антон Нестеренко. Большинство артистов уже не раз выходили на сцену под его руководством. Имена некоторых из них знакомы тюменцам. Это гендиректор СК "Домострой" Геннадий Воронко, директор коммуникационного агентства "Пионер" Полина Гаранина, руководитель лаборатории бизнес-инноваций "Стрела" Алексей Кондрахин, директор Центра медиации и переговоров "БМ-СИНЕРЖИ" Жанна Матвеева и другие.

Забронировать билет можно в по телефону БФРГТ 22-84-81 или прийти за ним в офис фонда (г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 51). Билеты бесплатные, но благотворительный взнос в специальный бокс на входе в зал приветствуется.

Спектакль состоится при поддержке благотворительного фонда развития филантропии КАФ.