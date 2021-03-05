Тюменок поздравят в поездах и на вокзалах

12:18 05 марта 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В честь Международного женского дня холдинг "РЖД" на вокзалах и в поездах подготовил сюрпризы для путешественниц.

С 5 по 8 марта на вокзалах пройдут выступления творческих коллективов, женщинам будут дарить цветы и сладкие сувениры. Поздравления путешественницам прозвучат в поездах дальнего следования и на пригородных маршрутах. Перевозчики приготовили комплименты в виде цветов и шоколада, а в бортовые развлекательные системы загрузили специальный тематический контент.

На Свердловской железной дороге праздничные концерты пройдут 5 марта на вокзалах Нижний Тагил, Тюмень, Пермь-2, Сургут. Женщинам в этот день будут дарить цветы. В Тюмени пассажиры смогут насладиться игрой саксофонистов, музыканты исполнят популярные танцевальные мелодии.

Теги: праздники , РЖД
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2021