Более 170 млн рублей Тюменская область выплатит ветеранам ко Дню Победы

Участники и ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты из областного бюджета. О выделении на эти цели 170 млн рублей в своих соцсетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По 10 тысяч рублей из региональной казны получат ко Дню Победы все живущие в регионе участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией.

По 5 тысяч рублей будет направлено труженикам тыла.

По 2 тысячи рублей получат жители региона, родившиеся до 9 мая 1945 года. Это самая многочисленная категория наших жителей, которая получит выплату.