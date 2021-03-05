Сотрудниц тюменской скорой помощи наградили за работу в пандемию

Фото: Ирина Бердюгина

В преддверии 8 Марта двум женщинам-медикам скорой медицинской помощи, внесшим весомый вклад в спасение жизни и сохранение здоровья тюменцев в период пандемии, вручили награды.

Депутат Николай Бабин высоко оценил труд фельдшера Елены Гордынец, он вручил ей благодарственное письмо от Тюменской областной думы. На ее счету – более 40 000 тысяч спасенных людей, которым она оказала экстренную и неотложную медицинскую помощь, и это почти за 40 лет работы. Медик всецело отдала себя сложному и благородному делу – экстренной медицине.

"Я помню сияющие глаза 10-летнего мальчика, который пришел на подстанцию и в благодарность за спасение мне с врачом Петром Латышевым принес раков. Мы реанимировали ребенка 40 минут, после того как его ударило током, и произошла остановка сердца. Положительный эффект никак не наступал, нас это очень сильно расстраивало, однако мы не сдавались. И когда мальчишка сделал первый вдох – это было счастье!", – рассказала фельдшер скорой медицинской помощи.

Весь 2020 год Елена Гордынец проработала диспетчером на специализированной "ковидной" подстанции. Приняв за это время около 5000 тысяч вызовов, она следила и за оперативным реагированием бригад: проходило не более 2 минут с момента регистрации вызова до момента выезда медиков на место происшествия. Это один из важнейших показателей эффективной работы скорой. К тому же, как опытный наставник она консультировала и помогла выездным бригадам разобраться в тонкостях и сложностях диагностики.

Еще одна награда в копилку скорой помощи – нагрудный знак Даши Севастопольской от общественной организации "Российский Красный Крест", который получают медики за оказание помощи при эпидемиях, самоотверженность, милосердие и особую заботу о пациентах. Такой наградой будут отмечены 20 работников здравоохранения области, один из них – старший фельдшер оперативного отдела тюменской скорой медицинской помощи Наталья Бирюкова.

Медик Наталья Бирюкова уверенно выстояла натиск пандемии: когда осенью прошлого года обращаемость граждан на станцию скорой медицинской помощи выросла с 1 тыс. 500 вызовов до 8 тыс., то в такой нестандартной ситуации она действовала быстро и решительно.

В максимально короткий срок было организовано дополнительно 4 рабочих места и обучение работе в информационной системе управления скорой помощи на базе "1С Медицина" вновь принятого персонала – студентов 6 курса медицинского института. В результате количество диспетчеров, принимающих звонки от населения, увеличилось до 12, благодаря чему наладился оперативный процесс – ожидание ответа оператора составило менее 20 секунд.

"Моя награда – это награда всего коллектива. В критический момент мы смогли сплотиться, объединить свои силы, знания, опыт и приняли верное решение. Вся моя работа — экстренные ситуации, и, несмотря на четкие алгоритмы работы, решения принимают люди. Сильные, волевые и взвешенные", – отметила Наталья Бирюкова.